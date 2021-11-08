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Реверс газа в Польшу по трубе «Ямал – Европа» остановили

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу остановлены, при этом прямые из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, следует из данных оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

В первые пару часов нынешних газовых суток (начинаются в 6.00 по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза – до примерно 88 тыс. кубометров в час. Позднее они полностью прекратились, передает РИА «Новости».

Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления была остановлена, начался реверс.

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

В мире,РИА Новости,
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