Глава партии Зеленского сложил полномочия

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко оставит пост главы пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщила пресс-секретарь фракции в украинском парламенте Юлия Палийчук. «Рейтинги проплачены».

Фото: nsn.fm nsn.fm

В октябре Корниенко избрали в руководство Рады, политик планировал продолжать руководить партией и после избрания на должность первого вице-спикера парламента.

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера», — написала Палийчук в Telegram-канале.