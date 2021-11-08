Обзор иноСМИ: проигрыш Запада Путину и испытание для Байдена

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Reuters Reuters

Запад проиграл Путину

Видео дня

Автор The Times Доминик Лоусон считает, что президенту России Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину удалось переиграть Запад: они отсутствовали на климатической конференции CОР26 в Глазго, но не выглядели лицемерами, в отличие от лидеров США и ЕС. Британский председательствующий на конференции Алок Шарма заявил, что «конец угля не за горами», однако на самом деле декларацию о поэтапном отказе от угля к 2040-м годам не подписали три крупнейших потребителя в мире - Китай, Индия и США.

Лоусон подчеркнул, что с одной стороны западные лидеры хотят оставить добычу нефти и газа в прошлом, но в то же время понимают, что их избиратели рискуют столкнуться с дефицитом важнейших энергоресурсов. Именно поэтому президент США Джо Байден грозит наказать Россию и Саудовскую Аравию, если они не увеличат добычу нефти. Лоусон отметил, что этот «разрыв между риторикой и фактом» дает председателю Си и президенту Путину «право обоснованно смеяться над Западом».

Товары будут дорожать

Хорватское издание Advance заявило, что глобальная логистическая цепочка, справлявшаяся со своей задачей в течение ста лет, больше не работает; образовавшийся из-за этого дефицит товаров будут только нарастать, а они сами - дорожать. Это касается компьютерных чипов, сухих завтраков и многих продуктов.

С одной из серьезнейших проблем столкнулась Великобритания. Все больше британских магазинов, особенно продуктовых, предлагают покупателям пустые полки. Уже в ближайшие недели ожидается серьезный дефицит по всей стране, особенно в том, что касается мяса и свежих продуктов. Эксперты связывают это частично с Брекситом, частично с пандемией, а главный фактор тут - хроническая нехватка около ста тысяч работников, необходимых в логистической цепочке, - речь идет о водителях грузовиков. Многие водители, работавшие в Британии, были гражданами ЕС. С выходом Лондона из блока многие из них ушли с британского рынка.

Россия станет испытанием для Байдена

В новой колонке The Wall Street Journal Россию назвали «следующим внешнеполитическим испытанием» для президента США Джо Байдена. Пока, по мнению автора статьи, сенатора-республиканца Тома Коттона, Байдену не удалось сдержать давление России на Украину.

Коттон отметил, что российская граница с Украиной в последнее время обрастала военными: по его мнению, это провокация, направленная в том числе против Байдена. По его мнению, администрация Байдена должна ответить на это и «сделать то, чего не сделал президент Обама, - сдержать агрессию России против своего западного соседа, пока не стало слишком поздно». Автор WSJ предложил американскому президенту принять экстренные меры: ускорить поставки летальных вооружений на Украину, ввести санкции против «Северного потока-2» (и убедить ЕС к ним присоединиться) и выслать больше российских дипломатов.

У Трампа появились шансы на переизбрание

Автор Newsweek Джейсон Лемон рассказал, что у экс-президента США Дональда Трампа есть «неплохие шансы» на переизбрание в 2024 году. Новые опросы показывают, что «он имеет хорошие возможности для матча-реванша» с действующим президентом Джо Байденом.

По данным нового исследования Emerson, Трампа поддерживают 45 процентов зарегистрированных избирателей, а Байдена - всего 43 процента. При этом 11 процентов опрошенных заявили, что хотят проголосовать «за кого-то другого». Разрыв между Трампом и Байденом немного увеличился с тех пор, как Emerson проводил аналогичный опрос в начале сентября. Предыдущее исследование показало, что Трамп опережает нынешнего лидера США всего на один процентный пункт.

Польша направилась к выходу из ЕС

Болгарский политолог и президент Центра либеральных стратегий Иван Крастев считает, что Польша действительно может выйти из ЕС: по его мнению, нынешняя динамика в отношениях ЕС-Польша приведет к усилению напряженности с обеих сторон. В своем материале для Le Monde он заявил, что польские консерваторы считают ЕС силой, ослабляющей их традиционные структуры (особенно католическую церковь).