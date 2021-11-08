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Сотни беженцев атаковали границу Польши

Елена Прошина
25 минут назад

Сотни беженцев прошли через территории Белоруссии и приблизились к границе государства с Польшей. Как написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter, у границы страны собралась огромная толпа мигрантов.

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — заявил он и прикрепил видео, на котором видно больше количество людей, идущих по автостраде.

Сейчас власти Белоруссии принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования международных сообщений, а также безопасности людей, которые движутся по автомагистрали.

Как отметили в Госпогранкомитете Белоруссии, на подобный шаг беженцев побудило отчаяние и равнодушие польских властей к их проблемам, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что ранее Белоруссия обвинила Польшу в перебросе мертвых тел беженцев через границу. По заявлению Минска, пограничники по ночам тайно перекидывают тела через границу, а позднее Варшава рассказывает о «связанных с террористами» мигрантах.
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