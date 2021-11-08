Будут жертвы: Варшава обвинила Минск в обострении ситуации на границе

Власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. Минск стремится к эскалации напряжённости в пограничной зоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио.

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Это даже не впечатление, а я убеждён, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведёт к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон, — сказал он.

По мнению Вавжика, рано или поздно на польско-белорусской границе наступят трагические события. Из-за обострения на границе созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака

Как отметили белорусские пограничники, в группе беженцев у границы с Польшей насчитывается более тысячи человек, среди них много женщин и детей. Угрозы они пока не представляют.

Позднее пограничники рассказали, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу. Оцепление на границе с белорусской стороны снято.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Они бросают в солдат камни, бутылки и палки.