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Азербайджан призвал Армению к адекватности

Lenta.ru
1 час назад

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией при условии неукоснительного соблюдения положений трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Азербайджан призвал Армению к адекватности
Фото: пресс-служба МИД Азербайджанапресс-служба МИД Азербайджана

В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что Баку намерен вести диалог с Ереваном на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.

«Азербайджан ожидает, что Армения адекватно отреагирует на предпринятые им шаги в этом направлении», — подчеркнули в МИД. В ведомстве добавили, что региональные игроки должны принять новые геополитические реалии и выстраивать отношения на принципах обеспечения прочного мира, развития и прогресса.

В заявлении также отмечается, что Армении «после 30 лет оккупации» следует прекратить предъявлять Баку необоснованные территориальные претензии, так как это противоречит подписанным при посредничестве России заявлениям.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.

Спустя год после окончания войны стороны так и не подписали мирный договор. На линии границы двух стран регулярно происходят вооруженные столкновения, в результате которых гибнут мирные жители и военные. Россия пообещала до последнего содействовать установлению мира в отношениях Баку и Еревана.

В мире,МИД,
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