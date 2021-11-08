Участник штурма Капитолия скрылся в Белоруссии

Американец Эван Ньюман, участвовавший в попытке захвата Капитолия зимой 2021 года, с середины августа находится в Белоруссии , он попросил убежища у властей республики. Об этом мужчина рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Ньюмана, ФБР внесло его в список самых разыскиваемых преступников. Проконсультировавшись с юристом, мужчина решил бежать в Европу. Он жил в Италии и Швейцарии, а затем перебрался в украинский Житомир. Однако там его начали преследовать сотрудники Службы безопасности (СБУ). Как заявил американец, из-за слежки он решил проникнуть в Белоруссию и просить убежища. В республике он находится с середины августа. Обвинения в уголовном преступлении Ньюман считает необоснованными.