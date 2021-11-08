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Участник штурма Капитолия скрылся в Белоруссии

News.ru
31 минуту назад

Американец Эван Ньюман, участвовавший в попытке захвата Капитолия зимой 2021 года, с середины августа находится в Белоруссии, он попросил убежища у властей республики. Об этом мужчина рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Участник штурма Капитолия скрылся в Белоруссии
Фото: ReutersReuters

По словам Ньюмана, ФБР внесло его в список самых разыскиваемых преступников. Проконсультировавшись с юристом, мужчина решил бежать в Европу. Он жил в Италии и Швейцарии, а затем перебрался в украинский Житомир. Однако там его начали преследовать сотрудники Службы безопасности (СБУ). Как заявил американец, из-за слежки он решил проникнуть в Белоруссию и просить убежища. В республике он находится с середины августа. Обвинения в уголовном преступлении Ньюман считает необоснованными.

Я не решался просить убежища, пока СБУ не начало преследовать меня на Украине. Это ужасно. Это политическое преследование, — сказал американец.

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа произошёл 6 января. Толпа людей разгромила здание и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден.

Ранее стало известно, что в рядах членов ультраправого движения Proud boys, принимавших участие в штурме здания, находился осведомитель ФБР. Он встретился с радикалами у Монумента Вашингтону, далее дошёл с ними до конгресса и стал свидетелем того, как начали сносить заграждения и врываться в Капитолий.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,СБУ,ФБР,
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