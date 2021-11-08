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В митингах антипрививочников на Украине увидели российский след

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Россия может быть причастна к митингам противников вакцинации на Украине в целях совершения гибридной атаки против Киева. С таким заявлением выступил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в подобных акциях виден российский след, так как лозунги и плакаты на митингах антипрививочников совершенно не отличаются друг от друга.

«Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон.

Журналист добавил, что, несмотря на неполную изученность созданных против коронавируса препаратов, люди должны прививаться. Он привел в пример массовую вакцинацию взрослого населения США и Израиля, отметив, что власти этих двух стран «точно не идиоты».

«Если они евреев прививают в Израиле Pfizer, то они же чем-то думают?» — заключил Гордон и призвал украинские власти активнее мотивировать народ прививаться.

В среду, 3 ноября, возле здания Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации и карантина. На протестную акцию вышли сотни людей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о разоблачении «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая «церковь». По его словам, российские антипрививочники атаковали украинское информационное пространство.

В мире,Видео,Дмитрий Гордон,Алексей Данилов,Pfizer,Верховная Рада,
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