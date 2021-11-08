«Предали»: в Раде раскритиковали слова генерала США о России

В США председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии Марк Милли предал Украину, назвав Москву великим государством современности, заявил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Главное [предательство] всегда приходит от своих! <…> И сказано это на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи [инвестора Джорджа] Сороса», — написал народный избранник.
По словам депутата, это «однозначно предательство» со стороны американского генерала.
Напомним, генерал перечислил три великих государства современности, которые создают три полюса силы в мире. По его словам, это США, КНР и Россия. Также, по словам Милли, странам-участницам НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем. Глава оборонного ведомства считает, что мир на стратегическом уровне стал менее стабильным по сравнению с ситуацией в последние 40-50 лет.
Ранее Милли высказался за необходимость наращивания военных контактов между США и Россией. В сентябре в Финляндии прошли переговоры Милли и его российского коллеги, начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Подробности встречи неизвестны.