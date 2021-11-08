Сторонники и противники прививок подрались в Бостоне

2 ноября профсоюзы предупредили о закрытии множества пожарных частей в Нью-Йорке. Город столкнулся с этой проблемой после того, как каждый пятый спасатель не смог или не захотел предоставить документ о вакцинации от коронавируса. 20 октября мэр города Билл де Блазио объявил о необходимости получить хотя бы одну дозу вакцины всем госслужащим, в том числе пожарным и полицейским. В противном случае их отправят в неоплачиваемые отпуска. Как итог, в субботу уже были закрыты 26 пожарных частей, и, по словам Эндрю Ансбро из Ассоциации пожарных, будут закрыты «еще десятки».