Саакашвили исповедался и причастился

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, исповедался и причастился. Об этом 8 ноября рассказал митрополит Николоз Пачуашвили, передает «Новости — Грузия».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Valentyn Ogirenko / Reuters

«Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой — крошками хлеба, смоченными в вине», — сказал священнослужитель.

Он сравнил голодовку Саакашвили с постом.

«Он исповедовался достойно. Людям трудно соблюдать пост и вот так, "всухую", держать пост 40 дней, исповедаться и причаститься. Это очень большое достижение. Для политиков это была голодовка, а для меня — пост», — отметил митрополит.

Накануне девушка Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила, что состояние бывшего президента оценивается как критическое. По ее словам, «осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому».