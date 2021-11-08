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Саакашвили исповедался и причастился

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который больше месяца голодает в тюрьме, исповедался и причастился. Об этом 8 ноября рассказал митрополит Николоз Пачуашвили, передает «Новости — Грузия».

Саакашвили исповедался и причастился
Фото: Valentyn Ogirenko / ReutersValentyn Ogirenko / Reuters

«Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой — крошками хлеба, смоченными в вине», — сказал священнослужитель.

Он сравнил голодовку Саакашвили с постом.

«Он исповедовался достойно. Людям трудно соблюдать пост и вот так, "всухую", держать пост 40 дней, исповедаться и причаститься. Это очень большое достижение. Для политиков это была голодовка, а для меня — пост», — отметил митрополит.

Накануне девушка Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила, что состояние бывшего президента оценивается как критическое. По ее словам, «осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому».

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Он тайно вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в протестах. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Сторонники политика требуют его освобождения.

В мире,Елизавета Ясько,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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