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Меркель рассказала о планах на пенсию

Lenta.ruиещё 1
53 минуты назад

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, что пока не продумала планы на пенсию после ухода из политики, однако точно уверена, что прежде всего попытается отдохнуть. Об этом она рассказала Deutsche Welle.

Меркель рассказала о планах на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик пошутила, что сначала будет попеременно читать и спать, а потом займется тем, что придет ей в голову. Пока она не может конкретизировать свои планы, однако надеется, что сможет сделать это через несколько месяцев.

«Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове. Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать», — пояснила она.

Ангела Меркель стала первой женщиной в должности канцлера Германии и работала на этом посту с 2005 года. На парламентских выборах, которые прошли в Германии в конце сентября, Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру.

26 октября ей вручили официальное уведомление об окончании полномочий канцлера. Предполагается, что ее пост займет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов.

В мире,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Deutsche Welle,
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