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На Украине поставили под сомнение продолжение «нормандского формата»

News.ruиещё 1
58 минут назад

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя вопрос о проведении следующего саммита по Донбассу, заявил, что продолжение «нормандского формата» находится под большим вопросом. Он в в эфире телеканала «Дом» объяснил, почему встреча пока невозможна.

На Украине поставили под сомнение «нормандский формат»
Фото: ТАССТАСС

Сам «нормандский формат», его продолжение под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в «нормандском формате» на высшем уровне, даже министры пока не встречаются, — отметил Никифоров.

По его словам, «политическая часть, политическая повестка "нормандского формата" под большим вопросом». Поэтому вынести вопрос решения экологических проблем Донбасса на уровень «нормандского формата» пока не представляется возможным.

«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них с июня 2014 года принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признают Минские соглашения и согласованный в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения он назвал «внешнеполитической шизофренией».

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Сергей Лавров,МИД,
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