Минздрав Германии ответил на вопрос о признании «Спутник V»

В министерстве здравоохранения Германии ответили на вопрос о признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявили, что не могут представить механизм признания препарата через повторную иммунизацию вакциной, признанной на территории Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Михаил Солунин / Коммерсантъ

Представитель немецкого Минздрава на брифинге сообщил, что подобный механизм пока не рассматривался.

Ранее в посольстве ФРГ на вопрос о признании вакцины «Спутник V» ответили, что необходимо завершить процедуру эквивалентности российского препарата с вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).