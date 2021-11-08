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Минздрав Германии ответил на вопрос о признании «Спутник V»

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В министерстве здравоохранения Германии ответили на вопрос о признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявили, что не могут представить механизм признания препарата через повторную иммунизацию вакциной, признанной на территории Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Минздрав Германии ответил на вопрос о признании «Спутник V»
Фото:  Михаил Солунин / Коммерсантъ Михаил Солунин / Коммерсантъ

Представитель немецкого Минздрава на брифинге сообщил, что подобный механизм пока не рассматривался.

Ранее в посольстве ФРГ на вопрос о признании вакцины «Спутник V» ответили, что необходимо завершить процедуру эквивалентности российского препарата с вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около четырех миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против дельта-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.

В мире,Минздрав РФ,ЕС,
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