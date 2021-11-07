Китайцев предупредили о нехватке электричества зимой

Китайские власти опасаются, что зимой 2021/22 года в стране будет сложно поддерживать приемлемый энергетический баланс. Они допускают, что в некоторых регионах КНР может возникнуть нехватка электричества. Причина — в высоком спросе на электроэнергию в зимний период, а также в снижении добычи угля и сезонном уменьшении уровня воды в реках, на которых стоят гидроэлектростанции.

Фото: Pixabay Pixabay

«Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем иметь строго ограниченные ресурсы для сохранения энергетического баланса. В отдельных случаях будет ощущаться нехватка электроэнергии», — сообщили в Государственной электросетевой корпорации Китая.

В сообщении уточняется, что трудности вызваны дефицитом электричества на фоне растущего спроса. «Меры по обеспечению поставок электричества на текущем этапе оказались эффективными, однако нам предстоят упорная борьба и большие испытания», — отметили энергетики.

В пресс-службе компании уточнили, что её запасы энергетического угля выросли до 99,3 млн т. Сейчас электросетевая корпорация Китая обеспечивает 1,1 млрд потребителей и обслуживает 88% территории КНР. Это крупнейшая в мире энергокомпания.

По словам представителя Государственной электросетевой корпорации Мэн Хайцзюнь, власти используют все возможные механизмы для обеспечения энергетической безопасности страны. Чтобы избежать перебоев с электричеством, будут введены ограничения на деятельность предприятий, потребляющих много электроэнергии, а также компаний, загрязняющих окружающую среду. Кроме того, корпорация намерена увеличить выработку электроэнергии.