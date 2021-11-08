«Предали»: в Раде раскритиковали слова генерала США о России

«Главное [предательство] всегда приходит от своих! <…> И сказано это [предательство] на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи [американского инвестора и финансиста Джорджа] Сороса», — написал Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.