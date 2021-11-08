«Предали»: в Раде раскритиковали слова генерала США о России

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предал Украину, назвав Россию великим государством современности. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Главное [предательство] всегда приходит от своих! <…> И сказано это [предательство] на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи [американского инвестора и финансиста Джорджа] Сороса», — написал Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
Американский генерал Милли перечислил три великих государства современности, которые создают три полюса силы в мире, назвав США, Китай и Россию. Рабинович подчеркивает, что это «однозначно предательство» с его стороны.