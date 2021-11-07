Зеленский уволил отвечавшего за «черный список» россиян чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу, который отвечал за составление списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

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Кукса был назначен на эту должность в январе 2021 года, заняв место уволенного Анатолия Дублика.

Чиновник по ошибке включил в «черный список» украинского актера Валентина Томусяка. Однако артист не снимался в антиукраинских фильмах и не посещал Россию или Донбасс. Поэтому он потребовал личных извинений у Министерства культуры и информационной политики, Службы безопасности Украины и президента. В СБУ извинились перед актером и пообещали разобраться в произошедшем.