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Зеленский уволил отвечавшего за «черный список» россиян чиновника

Ювелина Бернст
29 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу, который отвечал за составление списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Зеленский уволил отвечавшего за «черный список» россиян чиновника
Фото: ReutersReuters

Кукса был назначен на эту должность в январе 2021 года, заняв место уволенного Анатолия Дублика.

Чиновник по ошибке включил в «черный список» украинского актера Валентина Томусяка. Однако артист не снимался в антиукраинских фильмах и не посещал Россию или Донбасс. Поэтому он потребовал личных извинений у Министерства культуры и информационной политики, Службы безопасности Украины и президента. В СБУ извинились перед актером и пообещали разобраться в произошедшем.

«Черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины впервые был обнародован в 2015 году. Туда попали, в частности, Максим Галкин, Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Попавшие в данный список лица не могут посещать Украину.

Последний раз список обновили 4 ноября, однако в нем до сих пор числятся десять российских артистов, которых уже нет в живых. Это оперная певица Ирина Богачева, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, Владимир Меньшов и Элина Быстрицкая, а также режиссеры Борис Грачевский и Станислав Говорухин.

В мире,Ирина Богачева,Олег Газманов,Элина Быстрицкая,Владимир Зеленский,Борис Клюев,Максим Галкин,Борис Грачевский,Сергей Пенкин,Александр Розенбаум,Юлия Чичерина,Василий Лановой,Валентин Гафт,Владимир Меньшов,Иосиф Кобзон,Станислав Говорухин,Олег Табаков,Минкультуры,СБУ,
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