Куба смягчила условия въезда в страну

С 7 ноября власти Кубы отменили обязательный карантин для иностранцев. Об этом сообщили ряд федеральных СМИ. Эксперт по стране, региональный представитель по продажам и маркетингу в Blue Diamond Resorts Cuba Рубен Акоста уточнил TourDom.ru, что же поменялось в условиях въезда для россиян.

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«На самом деле туристы, которые прилетали в Варадеро или Кайо-Коко в рамках турпакетов, и так имели возможность свободно перемещаться по территории этих курортов. Никто не обязан был сидеть в изоляции в своих номерах при отелях. Они не могли только выехать в другие регионы», – отмечает эксперт.

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Недельный карантин на Кубе был предусмотрен только для самостоятельных иностранных путешественников – сейчас это требование снято.

Также с 7 ноября станут доступны для посещения и другие части страны. Туроператоры уже начали предлагать экскурсии в столицу Кубы – Гавану. Здесь отменили комендантский час, начали принимать посетителей рестораны и кафе. Город постепенно возвращается к нормальной жизни, при этом сохраняя действие санитарно-эпидемиологических протоколов: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т. д.

Самое важное для российских туристов то, что с 15 ноября отменяется повторный ПЦР-тест по прилете. Его могут взять только выборочно в аэропорту или отеле.

«Таким образом снимается вопрос о ложноположительных тестах, которые туристы уже окрестили русской рулеткой на Кубе. Сейчас этого риска – вместо оплаченного отдыха отправиться на карантин в обсерватор и стресса, который проходили гости страны, не будет», – добавляет Рубен.

Также теперь вакцинированные туристы, а также дети до 12 лет освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-анализы на коронавирус за 72 часа до вылета.

«Смягчить условия въезда позволил тот факт, что на Кубе идет активная вакцинация. Привито уже около 90% населения», – отмечает эксперт. По его мнению, это, безусловно, увеличит турпоток в страну, в том числе российских туристов.