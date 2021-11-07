Киев обиделся на Литву из-за импорта российской электроэнергии

Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Раде, где призывал Украину перестать закупать электроэнергию у России и Белоруссии. Его слова получили активную поддержку слушателей. Однако сегодня сама Литва продолжает закупать газ у обеих стран в значительных объемах. Кроме того, делает это по более низким ценам, чем вынуждена Украина.

Так, конечная цена электроэнергии для потребителя Литвы — 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины — 100 евро.

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности», — заключил Бужанский.