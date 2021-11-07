В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Киев обиделся на Литву из-за импорта российской электроэнергии

Ювелина Бернст
18 минут назад

Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Киев обиделся на Литву из-за импорта российской электроэнергии
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Раде, где призывал Украину перестать закупать электроэнергию у России и Белоруссии. Его слова получили активную поддержку слушателей. Однако сегодня сама Литва продолжает закупать газ у обеих стран в значительных объемах. Кроме того, делает это по более низким ценам, чем вынуждена Украина.

Так, конечная цена электроэнергии для потребителя Литвы — 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины — 100 евро.

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности», — заключил Бужанский.

На Украине в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля назревает энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения.

В мире,Максим Бужанский,Верховная Рада,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители