На Украине рассказали о подготовке олигархами замены Зеленскому

Украинский политолог Андрей Золотарев рассказал в интервью «Украина.ру», что олигархи готовят замену президенту Владимиру Зеленскому на фоне провалов его политики. В качестве альтернативы, по словам эксперта, была выбрана кандидатура в лице экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

Специалист отметил, что, согласно недавним данным соцопроса, Зеленский впервые за два года своего президентства стал лидером антирейтинга среди украинских политиков, сумев опередить даже экс-главу государства Петра Порошенко. Он считает, что опрос являлся фиктивным и был организован специально для того, чтобы по итогу вышел данный результат, однако заявил, что для действующего главы государства и без этого обозначился негативный тренд.

«В качестве альтернативы пытаются сейчас двигать Дмитрия Разумкова. Но Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу. Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта», — подчеркнул политолог.

По его мнению, экс-спикера Рады представят украинскому народу как «Зеленского без вредных привычек». Его задачей, как считает Золотарев, будет выполнение предвыборных обещаний Зеленского. Так что ряд экспертов допускают, что в настоящее время готовится плавный трансфер власти от Зеленского к Разумкову, подытожил эксперт.