«Катастрофа»: Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности

Украина впервые за все годы независимости не сделала запасы газа на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища по минимальной цене, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлию Тимошенко.

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По ее словам, текущий энергетический кризис в стране является рукотворным, так как у властей есть все для обеспечения собственных потребностей. Украина обладает уникальными подземными хранилищами газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров «голубого топлива». Этого объема достаточно, чтобы без проблем обеспечить потребности до каждого следующего отопительного сезона.

«Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — рассказала бывший премьер-министр.

Как считает политик, из-за действий властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом».