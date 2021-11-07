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Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности

Елена Прошина
15 минут назад

Украина впервые за все годы независимости не сделала запасы газа на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища по минимальной цене, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлию Тимошенко.

«Катастрофа»: Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности
Фото: ReutersReuters

По ее словам, текущий энергетический кризис в стране является рукотворным, так как у властей есть все для обеспечения собственных потребностей. Украина обладает уникальными подземными хранилищами газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров «голубого топлива». Этого объема достаточно, чтобы без проблем обеспечить потребности до каждого следующего отопительного сезона.

«Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — рассказала бывший премьер-министр.

Как считает политик, из-за действий властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом».

Ранее Тимошенко заявила, что «Нафтогаз» продает своему населению газ в восемь раз дороже его себестоимости при добыче, что является «скандалом огромного масштаба». Лидер фракции отметила, что годовая прибыль «Нафтогаза» доходит до 76 миллиардов гривен. При этом на медицинское обслуживание населения тратится всего 126 миллиардов гривен ежегодно.

В мире,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,Нафтогаз,РИА Новости,
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