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Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

ТАССиещё 6
48 минут назад

Один из основателей британской регги-группы UB40, бывший вокалист коллектива Теренс Уилсон умер в возрасте 64 лет. Об этом музыканты сообщили в субботу.

Умер один из основателей регги-группы UB40 Теренс Уилсон
Фото: EPAEPA

"Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", - говорится в публикации на официальной странице UB40 в Twitter.

По данным газеты The Guardian, с даты основания в 1978 году коллективу удалось продать 100 млн альбомов по всему миру. Более 50 раз их песни попадали в британские музыкальные чарты. К наиболее известным песням группы относятся кавер-версии на Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли и композицию Нила Даймонда Red Red Wine. Теренс Уилсон покинул группу в 2013 году. Он продолжил музыкальную карьеру в составе коллектива Ali Campbell & Astro совместно с британским певцом Али Кемпбеллом, также являвшимся его бывшим коллегой по UB40.

В мире,Нил Даймонд,Элвис Пресли,
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