В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

На Украине обиделись на Литву из-за закупки электричества у России

Lenta.ruиещё 3
54 минуты назад

Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, решила импортировать ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призвал Украину отказаться от закупки электричества у России и Белоруссии, из-за чего «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

«Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому, вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные пять мегаватт из Белоруссии», — обиделся Бужанский.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины. По его словам, Молдавия заключила договор на покупку энергии на пять лет с российским «Газпромом» сразу после того, как Украина «подарила» ей один миллион кубометров газа.

В мире,Максим Бужанский,Вадим Рабинович,Верховная Рада,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители