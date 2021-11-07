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Премьер Баварии призвал запустить «Северный поток - 2» перед «холодной зимой»

Елена Прошина
29 минут назад

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток - 2», сообщает ТАСС.

В Баварии призвали побыстрее запустить Nord Stream 2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, проект стал бы основой стабильных поставок газа в Германию. Кромке того, газопровод мог бы «привести в порядок цены на газ». Зёдер высказался за разумную стратегию обеспечения энергоснабжения.

«Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», — отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что «люди ожидают быстрого решения». Также политик указал, что Германии необходимы газовые электростанции.

Ранее глава немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» в связи с «игнорированием» ФРГ позиции Польши по вопросу трубопровода.

По словам эколога, газопровод якобы угрожает энергетической безопасности Европы и соблюдению климатических целей. По мнению экспертов, в процессе утверждения «Северного потока - 2» не проверялось его влияние на окружающую среду, и укладку газопровода следовало, как минимум приостановить.

При этом немецкое Министерство экономики и энергетики в октябре предоставило официальное заключение, что сертификация оператора проекта не угрожает безопасности поставок газа в ФРГ и другие страны Евросоюза.

В мире,Маркус Зедер,Минэкономразвития,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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