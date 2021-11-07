Зеленского обвинили в создании дорог для «русских танков»

Эти дороги, которые строятся сейчас, к слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на Восток Украины, но на будущий год-два русский танк там хорошо пройдёт просто на Киев, — подчеркнул дипломат.