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На Украине признали невозможность страны быть полностью независимой

Елена Прошина
25 минут назад

На Украине оценили возможность полной независимости от других государств. Местный политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» сообщил, что страна не может являться самообеспеченной.

На Украине признали невозможность страны быть полностью независимой
Фото: РамблерРамблер

«Вопрос экономической независимости в глобальном мире настолько абстрактен, что мы можем размышлять. Но само понятие автаркии. Автаркии достичь очень трудно, для этого необходимо иметь полную ресурсную базу, все циклы производства, иметь потребительский рынок внутри страны, который должен быть не менее 200 миллионов человек, чтобы этот рынок работал и приносил деньги», — сообщил эксперт.

По его словам, Украина находится в такой географической зоне, в которой у всех ее соседей и сформировавшихся блоков государств есть интересы по отношению к Киеву. При этом во многих вопросах их интересы не совпадают с интересами украинских властей. Как считает политолог, задачей Украины является балансировка, чтобы страна «не теряла, а приобретала».

Ранее политолог Вадим Карасев сообщил, что причиной нежелания членства Украины в Евросоюзе и НАТО со стороны Франции и Германии является боязнь украинской военной мощи. По его словам, ни Берлин, ни Париж не готовы признать Киев частью НАТО, так как подобное действие несет в себе угрозу потенциального доминирования Восточной Европы над Западной.

В мире,Александр Лазарев,Вадим Карасев,НАТО,ЕС,
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