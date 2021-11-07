На Украине признали невозможность страны быть полностью независимой

На Украине оценили возможность полной независимости от других государств. Местный политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» сообщил, что страна не может являться самообеспеченной.

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«Вопрос экономической независимости в глобальном мире настолько абстрактен, что мы можем размышлять. Но само понятие автаркии. Автаркии достичь очень трудно, для этого необходимо иметь полную ресурсную базу, все циклы производства, иметь потребительский рынок внутри страны, который должен быть не менее 200 миллионов человек, чтобы этот рынок работал и приносил деньги», — сообщил эксперт.

По его словам, Украина находится в такой географической зоне, в которой у всех ее соседей и сформировавшихся блоков государств есть интересы по отношению к Киеву. При этом во многих вопросах их интересы не совпадают с интересами украинских властей. Как считает политолог, задачей Украины является балансировка, чтобы страна «не теряла, а приобретала».