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Байдена призвали отправить оружие Украине из-за ситуации на границе с Россией

Lenta.ru
1 час назад

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена выделить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе отправить оружие, из-за ситуации на границе с Россией, где Москва якобы наращивает военную активность. Заявление конгрессмена приводит ТАСС.

Байдена призвали отправить оружие Украине из-за ситуации на границе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик попросил Соединенные Штаты в Европейский союз выразить поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Она в том числе предусматривает четко обозначенные и серьезные меры в отношении России, которые будут применяться за «интенсификацию агрессии».

«Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия», — подчеркнул Маккол.

Он также призвал американскую администрацию отказаться от принятого решения не вводить санкции против «Северного потока-2».

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30 октября газета The Washington Post написала о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство следит за ситуацией на границе Украины и России.

В мире,Майкл Маккол,Джон Кирби,Джозеф Байден,Министерство обороны,Конгресс США,Пентагон,ЕС,Washington Post,ИТАР-ТАСС,
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