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На Украине рассказали о новом плане по возвращению Крыма

Газета.Ru
57 минут назад

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о новом плане по возвращению Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

На Украине рассказали о новом плане по возвращению Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, необходимо принять «закон о коллаборантах», согласно которому за сотрудничество с Россией будет предусмотрена ответственность. Также, по словам Авакова, нужно ввести «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления, чтобы у них было желание вернуться в состав Украины.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.

Зеленский рассказал о сдаче Крыма в аренду России

В МИД Украины назвали визит «грубым нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам», заключенным между странами.

В День народного единства президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны. В ходе визита он заявил о том, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе страны.

В мире,Арсен Аваков,Владимир Путин,Генассамблея ООН,МИД,МВД,
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