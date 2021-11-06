На Украине рассказали о новом плане по возвращению Крыма

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о новом плане по возвращению Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его мнению, необходимо принять «закон о коллаборантах», согласно которому за сотрудничество с Россией будет предусмотрена ответственность. Также, по словам Авакова, нужно ввести «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления, чтобы у них было желание вернуться в состав Украины.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.

В МИД Украины назвали визит «грубым нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам», заключенным между странами.