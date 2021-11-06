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Лукашенко снял маску в «красной зоне» ради опровержения слухов о себе

Ювелина Бернст
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спустил с лица маску в «красной зоне» коронавирусной больницы в Орше. Видео визита главы государства в медучреждение опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко объяснил, что хотел показать пациентам, что он «настоящий», а не его двойник.

«Живой я, а то некоторые пишут, что двойник приходит», ― сказал президент.

Он также пообщался с выздоравливающими пациентами со спущенной на подбородок маской.

22 октября белорусские власти отменили в республике масочный режим, введенный менее двух недель назад. Лукашенко призвал власти не принуждать белорусов к вакцинации и разрешить им отказаться от масок. До этого белорусский президент раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за отсутствие масок и рейды правоохранителей по проверке соблюдения эпидемиологических требований.

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