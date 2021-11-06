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Депутат Рады поздравил украинцев видеороликом расстрела Бандеры

Майк Габриелян
1 час назад

Депутат украинской Рады Илья Кива отметил День освобождения Киева от нацистов, расстреляв портрет Бандеры. Видео этого действа депутат опубликовал в Facebook.

На кадрах Кива с автоматом в руках стоит возле самодельного тира у загородного дома. Он поздравляет киевлян и всех украинцев с великим праздником.

«Сегодня день освобождения нашей столицы, города Киева от немецко-фашистских захватчиков. Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды!» - говорит депутат.

После этого Кива присоединяет магазин к автомату, передергивает затвор и начинает стрелять по мишеням с портретами Бандеры и его приспешников.

«Мы чтим, мы помним. Мы гордимся нашим победоносным героическим прошлым! Победа будет за нами!» - говорит Кива, расстреляв портреты украинских нацистов.

На следующих кадрах депутат, встав на колено, возлагает цветы к памятнику Герою Советского Союза Николаю Ватутину.

Киевская наступательная операция была проведена с 3 по 13 ноября 1943 года. в результате были освобождены Киев и Житомир.

Столица Украинской ССР была взята советскими войсками к утру 6 ноября.

В мире,Видео,Илья Кива,Николай Ватутин,Верховная Рада,
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