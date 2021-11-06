В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Лукашенко снял маску перед пациенткой с COVID-19, пожал ей руку и попал на видео

Lenta.ru
37 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства. Видеозапись из медучреждения опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах видно, что Лукашенко заходит в палату, где лежат две женщины с коронавирусом. Президент общается с ними, затем садится к одной из них на кровать, чтобы послушать вторую. Перед уходом он еще немного поговорил со второй пациенткой, а также пожал ей руку.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — заявил президент. На это женщина ответила ему, что «пенсионеров этим не возьмешь».

Лукашенко назвал ковид лекарством от рака

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что лицам в окружении белорусского президента иногда приходилось просить его надеть маску и другие средства индивидуальной защиты во время посещения отделения, где лежат пациенты с COVID-19. Она объяснила это тем, что у главы государства особый подход к защите от инфекции — он действует по принципу, который обозначил для всей страны: «все должно быть добровольно».

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители