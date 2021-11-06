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Уфолог предрек «аномальные события» на Земле из-за вспышки на Солнце

Ювелина Бернст
1 час назад

Когда Солнце войдет в пиковую фазу, по всей Земле начнут происходить «аномальные события», заявил директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров, передает ФАН.

Уфолог предрек «аномальные события» на Земле из-за вспышки на Солнце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, начнутся проблемы с системами электропитания и связи, так как влиянию будут подвергнуты искусственные спутники Земли. Вспышки на Солнце повлияют и на устойчивость небесных тел системы. Это коснется, прежде всего, планеты Мардук, находящейся якобы на орбите Земли, за Солнцем. Уваров также считает, что аномальные события вызовут появления инопланетных кораблей.

Положение будет до того серьезным, что будет необходимо вмешаться высокоразвитым цивилизациям, утверждает уфолог.

Вспышки на Солнце, которые происходят сейчас, только предвестники больших перемен, заключил специалист.

В ночь на 4 ноября ученые зафиксировали начало одной из крупнейших магнитных бурь последних лет. Нестабильность магнитного поля Земли будет продолжаться не менее 2-3 суток.

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