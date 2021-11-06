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Турецкий журналист рассказал, почему россияне достойны уважения

Майк Габриелян
12 минут назад

Русские заслуживают уважения, потому что они прошли нелегкие испытания, написал в своей статье на Medya Günlüğü турецкий журналист Самих Гювен.

Турецкий журналист рассказал, почему россияне достойны уважения
Фото: ТАССТАСС

«Защищать и развивать страну, имеющую огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом, пережить великие войны и депрессии и после внушительного опыта коммунизма словно рыба, выброшенная на берег, внезапно оказаться в капиталистических условиях», - отметил журналист.

По его наблюдениям, на первый взгляд, русские озабочены материальным, однако романтика им тоже не чужда.

Гювен назвал русских «спокойными, и даже сердитыми людьми». Особенно суровы, по его словам, мужчины, хотя «в компании друзей они довольно веселы и искренни». А женщины - «свободны и всегда находятся на передовой».

По мнению автора статьи, русский народ честный и строит дружбу на основе доверия. Русские любят искусство, зрелища и развлечения.

«Чтобы понять русских, необходимо обратиться ко многим факторам, таким как история, экономическое развитие, становление общественного строя, климат», - добавил Гювен.

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