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Британцы признали, что Россия обогнала Запад «на много миль»

Елена Прошина
46 минут назад

Стало известно, как можно помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, сообщает РИА Новости.

Британцы признали, что Россия обогнала Запад «на много миль»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание The Daily Mail, речь идет о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая находится в городе Певек Чукотского автономного округа. Установка, разработанная «Росатомом», обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами.

В настоящее время компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов. Статью прокомментировали британские читатели таблоида. «Как обычно, на много миль впереди Запада», — написал sb4100. Kaalus посоветовал построить 30 новых атомных станций и перевести всю страну на отопление электричеством.

«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», — считает winstonion. «Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея», — написал AquaEmperor.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» заменила Билибинскую АЭС. Теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока, который оснащен двумя реакторами мощностью 35 мегаватт каждый. ПАТЭС включили в сеть 19 декабря 2019 года.

В мире,Наука и техника,Росатом,РИА Новости,
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