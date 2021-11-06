Британцы признали, что Россия обогнала Запад «на много миль»

Стало известно, как можно помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание The Daily Mail, речь идет о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая находится в городе Певек Чукотского автономного округа. Установка, разработанная «Росатомом», обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами.
В настоящее время компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов. Статью прокомментировали британские читатели таблоида. «Как обычно, на много миль впереди Запада», — написал sb4100. Kaalus посоветовал построить 30 новых атомных станций и перевести всю страну на отопление электричеством.
«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», — считает winstonion. «Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея», — написал AquaEmperor.
ПАТЭС «Академик Ломоносов» заменила Билибинскую АЭС. Теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока, который оснащен двумя реакторами мощностью 35 мегаватт каждый. ПАТЭС включили в сеть 19 декабря 2019 года.