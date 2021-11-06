Порошенко: российские войска могут добраться до Украины за сутки

Российские войска могут быть переброшены на территорию Украины всего за сутки, считает бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом политик заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам Порошенко, в современных военных действиях не нужно «разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы».
«С 2014 года [президент РФ Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки», — подчеркнул экс-президент.