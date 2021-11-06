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Twitter заблокировал функцию «тренды» в Эфиопии

RT на русскомиещё 1
45 минут назад

Руководство компании Twitter временно заблокировало функцию «тренды» в Эфиопии, чтобы не допустить распространения призывов к насилию.

Twitter заблокировал функцию «тренды» в Эфиопии
Фото: ReutersReuters

«Мы проводим мониторинг ситуации в Эфиопии и нацелены на защиту безопасности общения в Twitter... Учитывая нависшую угрозу физического насилия, мы также временно отключили «тренды» в Эфиопии», — говорится в сообщении компании.

Там выразили надежду, что «данная мера снизит риск координации, которая может разжечь насилие или причинить вред».

Ранее Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта — федеральные власти и различные группировки повстанцев — прекратить огонь и заключить перемирие.

В мире,Наука и техника,Совбез ООН,
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