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Коронавирус впервые в мире выявили у гиен в США

Москва24иещё 3
45 минут назад

Коронавирус впервые в мире выявили у гиен. Животные заразились в зоопарке американского Денвера, штат Колорадо.

Коронавирус впервые в мире выявили у гиен в США
Фото: TwitterTwitter

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте зоопарка, речь идет о двух особях.

"Две наши гиены – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года – дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19", – отмечается в сообщении.

Заражение животных было подтверждено лабораторной диагностикой, которую провели университет штата Колорадо и национальная ветеринарная служба Минсельхоза США.

Как заявили сотрудники зоопарка, симптомы заболевания проявляются у гиен в виде легкой вялости, выделений из носа и периодического кашля. Ожидается, что животные полностью восстановятся от болезни.

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Ранее в зоопарке выявили коронавирус у 11 львов, часть из которых уже выздоровела. Помимо этого, от болезни излечились два тигра.

До этого в США выявили сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы выразили мнение, что инфекция передалась животным от людей.
В мире,Наука и техника,Минсельхоз,Госдума,
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