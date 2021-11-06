Коронавирус впервые в мире выявили у гиен в США

Коронавирус впервые в мире выявили у гиен. Животные заразились в зоопарке американского Денвера, штат Колорадо.

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Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте зоопарка, речь идет о двух особях.

"Две наши гиены – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года – дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19", – отмечается в сообщении.

Заражение животных было подтверждено лабораторной диагностикой, которую провели университет штата Колорадо и национальная ветеринарная служба Минсельхоза США.

Как заявили сотрудники зоопарка, симптомы заболевания проявляются у гиен в виде легкой вялости, выделений из носа и периодического кашля. Ожидается, что животные полностью восстановятся от болезни.

Ранее в зоопарке выявили коронавирус у 11 львов, часть из которых уже выздоровела. Помимо этого, от болезни излечились два тигра.