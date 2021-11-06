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Правило «двух П»: в Австрии вводят ограничения для непривитых

Мир24
46 минут назад

В Австрии с 8 ноября вводят ограничения для непривитых от коронавируса, сообщил канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Правило «двух П»: в Австрии вводят ограничения для непривитых
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«В Австрии с понедельника начинает действовать правило «двух П» везде, где до этого действовало правило «трех П»: в сфере питания, гостиничного бизнеса, сфере услуг по уходу за телом, при посещении больниц и домов престарелых. В этих местах теперь действует правило «двух П», – отметил канцлер.

Это значит, что доступ в указанные заведения будет открыт только для тех, кто переболел или привит, уточняет ТАСС. «Три П» ранее обозначало «привит, переболел, протестирован», то есть для входа можно было предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Мероприятия с участием более 25 человек также можно будет проводить при наличии у участников сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании.

В Австрии от коронавируса полностью привиты более 5,6 миллиона человек при населении в 8,9 миллиона человек. Так как среди вакцинированных наблюдается рост заболеваемости, в стране началась ревакцинация граждан.

Ранее в Исландии решили повторно ввести жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Теперь нужно будет носить маски, а кафе и бары будут закрываться раньше. Также под запрет подпадают собрания с участием более 500 человек.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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