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Раскрыта цель визита директора ЦРУ в Москву

Елена Прошина
33 минуты назад

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Раскрыта цель визита директора ЦРУ в Москву
Фото: РамблерРамблер

По данным телеканала, который ссылается на неназванные источники, американский лидер Джо Байден направил директора ЦРУ в Москву, чтобы предупредить российские власти, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что движет Россией.

После поездки Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы «умерить напряженность» между двумя странами. В рамках своего визита Бернс встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Стороны обсудили российско-американские отношения и борьбу с международным терроризмом. При этом оба раза в состав американской делегации входил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Белого дома Эрик Грин.

Это первая встреча Патрушева и Бернса на посту главы ЦРУ. Ранее политики виделись в 2013 году в ходе визита секретаря российского Совбеза в США. Бернс тогда был исполняющим обязанности госсекретаря.

В мире,Уильям Бернс,Эрик Грин,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,ЦРУ,Совет безопасности РФ,CNN,РИА Новости,
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