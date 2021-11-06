Раскрыта цель визита директора ЦРУ в Москву

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, который ссылается на неназванные источники, американский лидер Джо Байден направил директора ЦРУ в Москву, чтобы предупредить российские власти, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что движет Россией.
После поездки Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы «умерить напряженность» между двумя странами. В рамках своего визита Бернс встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Стороны обсудили российско-американские отношения и борьбу с международным терроризмом. При этом оба раза в состав американской делегации входил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Белого дома Эрик Грин.
Это первая встреча Патрушева и Бернса на посту главы ЦРУ. Ранее политики виделись в 2013 году в ходе визита секретаря российского Совбеза в США. Бернс тогда был исполняющим обязанности госсекретаря.