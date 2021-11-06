Зеленский выступил с предупреждением украинским олигархам

Украинский президент Владимир Зеленский после подписания закона «об олигархах» предложил крупным предпринимателям на выбор два пути дальнейшей работы.

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Как написал глава государства на своей странице в Telegram, они могут зарабатывать честно, либо по старым правилам, но тогда это станет чёрной страницей их истории. По словам Зеленского, Украина в 1991 году восстановила независимость, однако оставалась подвластной «от интересов крупного бизнеса и большой политики».

Подписанный президентом закон должен это изменить. «Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счёт государства», — следует из сообщения президента.