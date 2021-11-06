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Зеленский обратился к украинским олигархам

Елена Прошина
32 минуты назад

Украинский президент Владимир Зеленский после подписания закона «об олигархах» предложил крупным предпринимателям на выбор два пути дальнейшей работы.

Зеленский выступил с предупреждением украинским олигархам
Фото: ТАССТАСС

Как написал глава государства на своей странице в Telegram, они могут зарабатывать честно, либо по старым правилам, но тогда это станет чёрной страницей их истории. По словам Зеленского, Украина в 1991 году восстановила независимость, однако оставалась подвластной «от интересов крупного бизнеса и большой политики».

Подписанный президентом закон должен это изменить. «Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счёт государства», — следует из сообщения президента.

Как сообщалось ранее, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон, который коренным образом изменит отношения между крупным бизнесом и политиками, — так называемый закон против олигархов. В список олигархов, который официально введен на Украине, включают состоятельных персон, участвующих в политической жизни Украины; имеющие влияние на СМИ; являющиеся конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования с монопольным положением на общегосударственном рынке при подтвержденной стоимости его активов свыше 1 миллиона прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В мире,Владимир Зеленский,
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