Pfizer заявила об эффективности разработанного лекарства от ковида

Американская компания Pfizer, производящая одноименную вакцину, сообщила о создании эффективного лекарства от ковида.

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Препарат под названием «Покславир» будет выпускаться в капсулах. Вывод о его эффективности позволили сделать проведенные исследования, в которых участвовали более тысячи заболевших ковидом. Одновременно немецкая фармкомпания Меrck провела испытания своего препарата «Молнупиравир». По словам главы компании, препарат способен «спасать жизни и снижать риск осложнений после ковида». Врачи с оценками пока осторожны. Комментарий главврача медцентра «Клиника К+31» Бориса Чурадзе:

Борис Чурадзе главврач медцентра «Клиника К+31» «Данные очень многообещающие. Но нужно будет изучить само исследование. Сейчас пока говорить рано. Мы видели только отзывы об этих исследованиях. Но речь идет о принципиальном изменении течения заболевания. Компания Меrck говорит о двукратном снижении числа госпитализаций и отсутствии летальных исходов в группе пациентов, принимавших «Молнупиравир». По «Покславиру» данные, что в девять-десять раз снижается вероятность госпитализации. Ну и по летальному исходу: ни одного летального исхода не было».

Эксперты надеются, что пандемию можно остановить при условии, что производство дженерика, входящего в состав препарата от Pfizer, будет доступно многим странам.