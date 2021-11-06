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Pfizer заявила об эффективности разработанного компанией лекарства от ковида

BFM.RU
41 минуту назад

Американская компания Pfizer, производящая одноименную вакцину, сообщила о создании эффективного лекарства от ковида.

Pfizer заявила об эффективности разработанного лекарства от ковида
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Препарат под названием «Покславир» будет выпускаться в капсулах. Вывод о его эффективности позволили сделать проведенные исследования, в которых участвовали более тысячи заболевших ковидом. Одновременно немецкая фармкомпания Меrck провела испытания своего препарата «Молнупиравир». По словам главы компании, препарат способен «спасать жизни и снижать риск осложнений после ковида». Врачи с оценками пока осторожны. Комментарий главврача медцентра «Клиника К+31» Бориса Чурадзе:

Борис Чурадзе главврач медцентра «Клиника К+31» «Данные очень многообещающие. Но нужно будет изучить само исследование. Сейчас пока говорить рано. Мы видели только отзывы об этих исследованиях. Но речь идет о принципиальном изменении течения заболевания. Компания Меrck говорит о двукратном снижении числа госпитализаций и отсутствии летальных исходов в группе пациентов, принимавших «Молнупиравир». По «Покславиру» данные, что в девять-десять раз снижается вероятность госпитализации. Ну и по летальному исходу: ни одного летального исхода не было».

Эксперты надеются, что пандемию можно остановить при условии, что производство дженерика, входящего в состав препарата от Pfizer, будет доступно многим странам.

В России сейчас тоже завершаются испытания препарата от ковида «Мир-19» — у него иной механизм действия, но он также направлен на значительное снижение вероятности госпитализации. По заявлению Федерального медико-биологического агентства, регистрация препарата ожидается до конца этого года.

В мире,Pfizer,Федеральное медико-биологическое агентство,
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