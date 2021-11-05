У президента Чехии диагностировали цирроз печени

Член медицинского консилиума Павел Пафко раскрыл диагноз президента Чехии Милоша Земана, который был госпитализирован в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам медика, у главы государства цирроз печени, он страдает хроническим заболеванием. Ему в желудок введен зонд для кормления.

Накануне глава консилиума медиков рассказал, что Милош Земан в настоящее время не в состоянии полностью исполнять свои обязанности. Врачи отметили улучшение состояния здоровья главы государства, но считают, что ему лучше оставаться в больнице.

Ранее сообщалось, что чешский сенатор Милош Выстрчил на заседании верхней палаты парламента потребовал отставки президента Земана. По утверждению парламентария, тот больше не может исполнять свои обязанности и нескоро реабилитируется после заболевания.