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Раскрыт диагноз госпитализированного президента Чехии

Lenta.ru
22 минуты назад

Член медицинского консилиума Павел Пафко раскрыл диагноз президента Чехии Милоша Земана, который был госпитализирован в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

У президента Чехии диагностировали цирроз печени
Фото: ReutersReuters

По словам медика, у главы государства цирроз печени, он страдает хроническим заболеванием. Ему в желудок введен зонд для кормления.

Накануне глава консилиума медиков рассказал, что Милош Земан в настоящее время не в состоянии полностью исполнять свои обязанности. Врачи отметили улучшение состояния здоровья главы государства, но считают, что ему лучше оставаться в больнице.

Ранее сообщалось, что чешский сенатор Милош Выстрчил на заседании верхней палаты парламента потребовал отставки президента Земана. По утверждению парламентария, тот больше не может исполнять свои обязанности и нескоро реабилитируется после заболевания.

14 октября стало известно, что у Милоша Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшем из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября.

В мире,Милош Земан,
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