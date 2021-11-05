В Грузии раскрыли обман Саакашвили с голодовкой

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/www.globallookpress.com Vladimir Valishvili/Russian Look/www.globallookpress.com

"Он (Саакашвили - прим. ТАСС) сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами", - сказал Брегадзе.

На вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-президент пищу, министр ответил: "Да".

Глава грузинского Минюста также добавил, что Саакашвили в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры находятся в норме. Он также коснулся темы госпитализации бывшего лидера, отметив, что его безопасность будет лучше обеспечена в тюремной больнице, нежели в гражданской, на переводе в которую настаивали сам Саакашвили и его защита.

Перед муниципальными выборами, состоявшимися в Грузии 2 октября, Саакашвили тайно приехал в эту страну и 1 октября был арестован. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Теперь ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит лишением свободы на срок до пяти лет.