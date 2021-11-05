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В Киеве назвали «украинскими землями» пять российских областей

Майк Габриелян
42 минуты назад

Киевский писатель Петр Кралюк опубликовал две статьи, назвав несколько российских областей «украинскими землями». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Киеве назвали «украинскими землями» пять российских областей
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». По его мнению, «Стародубщина» якобы составляет 40% Брянской области, а «Восточная Слабожанщина» - это земли Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

При этом историю этой местности до 17-го века Кралюк вспоминать не стал.

Крапюк также обвинил руководство СССР в «раздаче украинских территорий» другим республикам и русификации. По его словам, во времена СССР многие украинцы оказались за пределами «исторической родины».

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Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националисты грозились «захватить» Краснодарский край и Воронеж.

В мире,Борислав Береза,
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