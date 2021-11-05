В Киеве назвали «украинскими землями» пять российских областей

Киевский писатель Петр Кралюк опубликовал две статьи, назвав несколько российских областей «украинскими землями». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Он заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». По его мнению, «Стародубщина» якобы составляет 40% Брянской области, а «Восточная Слабожанщина» - это земли Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

При этом историю этой местности до 17-го века Кралюк вспоминать не стал.

Крапюк также обвинил руководство СССР в «раздаче украинских территорий» другим республикам и русификации. По его словам, во времена СССР многие украинцы оказались за пределами «исторической родины».