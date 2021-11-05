На Украине заявили о правах на пять российских регионов

Киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Украине исторически принадлежат территории, которые сейчас составляют Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую область. По его словам, передача земель произошла во Советские времена, тогда многие украинцы оказались за пределами своей родины.

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Писатель заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одна из них — Стародубщина, вторая — Восточная Слабожанщина. По его словам, большевики забрали у украинцев именно те земли, которые представляли важность для формирования украинского национального сознания.

«В 1926 году Стародубщина досталась российской Брянской губернии. Советской Украине отдали лишь небольшую часть края — Семеновскую волость. Еще одним регионом, который находится в составе России, является Восточная Слобожанщина. Сейчас эти земли находятся в составе четырех областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской», — пишет Петр Кралюк в газете «День».