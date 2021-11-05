Экс-соратник Эрдогана рассказал о его проблемах со здоровьем

Бывший соратник президента Турции Реджепа Эрдогана, политик Фейзи Ишбашаран заявил, что турецкий глава скрывает от общественности смертельную болезнь.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Ишбашаран опубликовал накануне в Twitter сразу 20 постов, касающихся здоровья президента. По его словам, Эрдоган может быть болен. Это демонстрируют видеоролики, в которых видно, что «его здоровье в последний год было неважным».

Видео дня

«Ему трудно ходить. В прямой трансляции из дворца мы видели и рассеянность, и сонливость, и затрудненное дыхание», - отметил Ишбашаран.

Политик также заверил, что в 2011 году у Эрдогана был обнаружен рак и он проходил химиотерапию.

«Господин Эрдоган, не только оппозиция обеспокоена вашим здоровьем, но и члены вашей партии, и вся Турция. Потому что вы президент страны. В соцсетях могут быть неприятные сообщения, но вместо того, чтобы идти в прокуратуру, выйдите и проинформируйте общественность о своем здоровье», - заявил Ишбашаран.

Он отметил, что прежние лидеры Турции никогда не скрывали информацию о собственном здоровье.

Шесть лет назад Ишбашаран был арестован за публикацию в Twitter оскорбительных высказываний и угроз в адрес президента, но вскоре отпущен на свободу.

На этой неделе усилились слухи о плохом здоровье 67-летнего Эрдогана, отмечает «МК-Турция».

Десятки человек опубликовали комментарии о недуге президента в Twitter под хэштегом, говорящим о его смерти. В итоге против 30 человек были возбуждены уголовные дела Генеральным управлением безопасности Турции. Их обвинили в оскорблении, унижении и нанесении ущерба престижу президента.

Согласно статье 299 Уголовного кодекса Турции, оскорбление президента является преступлением. Виновному грозит до 4 лет лишения свободы, при этом срок могут увеличить, если преступление было совершено посредством СМИ.

Слухи о здоровье Эрдогана ходят годами. В 2011 году один из его врачей официально опроверг наличие рака у турецкого лидера.