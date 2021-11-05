Госдеп США потерял подаренную Помпео бутылку виски за тысячи долларов

Проведенное Госдепартаментом США расследование не помогло обнаружить бутылку виски за 5,8 тысячи долларов. Дорогой алкоголь был подарен администрации США при Дональде Трампе и вручён бывшему Госсекретарю Майку Помпео.

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Как сообщает аппарат генерального инспектора Госдепа США, утеряна также золотая монета и прочие сувениры, которые готовились к саммиту G7 в качестве подарков иностранным лидерам.

Недостача в хранилище ценных подарков была обнаружена, когда Джо Байден вступил на пост президента. В хранилище, по словам проверяющих, был полный беспорядок. Обнаружить пока удалось восемь фарфоровых и медных ваз стоимостью в 20 тысяч долларов.