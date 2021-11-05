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В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за разведчиков-антиваксеров

Майк Габриелян
1 час назад

Тысячи офицеров разведки США вскоре могут быть уволены из-за несоблюдения требований правительства об обязательной ковид-вакцинации. Американские законодатели уже бьют тревогу – ситуация угрожает национальной безопасности, сообщает AP.

В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за разведчиков-антиваксеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам конгрессмена Криса Стюарта, члена комитета по разведке, на конец октября в нескольких спецслужбах не было вакцинировано 20% и более сотрудников. В некоторых агентствах не прошли вакцинацию 40% сотрудников.

Стюарт сослался на информацию, которая была предоставлена комитету по разведке, но не опубликована. Он отказался назвать агентства-нарушители по причине секретности.

Стюарт призвал президентскую администрацию утвердить больше исключений для людей по медицинским, религиозным и другим причинам и отложить увольнения сотрудников разведки.

«У меня вопрос: как это отразится на национальной безопасности? Конечно, можно уволить тысячи людей в один и тот же день. Но в данном случае нельзя разместить объявление в Craigslist (популярный сайт объявлений в США - прим. «Рамблер»), и набрать сотрудников к четвергу», - сказал Стюарт.

Белый дом установил крайний срок вакцинации для гражданских служащих - 22 ноября.

Если срок будет соблюден, придется уволить множество сотрудников спецслужб. При этом офицеров разведки весьма трудно заменить из-за узкоспециализированной работы, которую они выполняют, и трудностей с прохождением проверок допуска.

Директор национальной разведки Эврил Хэйнс на недавних слушаниях отказалась сообщить, какой процент сотрудников был вакцинирован. При этом она сказала, что «мы не ожидаем, что вакцинация станет проблемой». Всего в разведывательном сообществе США насчитывается около 100 тысяч сотрудников.

На сегодня около 70% взрослых американцев полностью вакцинированы, а 80% получили хотя бы одну дозу вакцины

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