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Варшава обвинила Минск в провокации на границе: угрожали открыть огонь

Ювелина Бернст
1 час назад

Минобороны Польши заявило о провокациях и угрозах со стороны белорусских солдат на границе. Ведомство сообщило об инциденте на своей странице в Twitter.

Варшава обвинила Минск в провокации на границе: угрожали открыть огонь
Фото: ТАССТАСС

По данным министерства, польские пограничники обнаружили группу из порядка 250 нелегальных мигрантов. Охранявшие их белорусские солдаты «угрожали открыть огонь» по польским солдатам, говорится в сообщении. Отмечается, что это выглядело, как попытка обострения ситуации.

Сотрудники польской погранслужбы не поддались на провокацию, и эскалации конфликта не произошло, добавили в ведомстве.

Позже Минобороны Польши сообщило, что белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. Но пистолет не выстрелил.

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что обвинения польской стороны не имеют доказательной базы и направлены на создание негативного образа Минска, передает БелТА. Вышесказанное заявление преследует цель скрыть от общественности незаконные действия в отношении беженцев, ищущих убежище в странах Евросоюза, считает официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

В мире,Антон Бычковский,Министерство обороны,ЕС,
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