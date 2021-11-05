Варшава обвинила Минск в провокации на границе: угрожали открыть огонь

Минобороны Польши заявило о провокациях и угрозах со стороны белорусских солдат на границе. Ведомство сообщило об инциденте на своей странице в Twitter.

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По данным министерства, польские пограничники обнаружили группу из порядка 250 нелегальных мигрантов. Охранявшие их белорусские солдаты «угрожали открыть огонь» по польским солдатам, говорится в сообщении. Отмечается, что это выглядело, как попытка обострения ситуации.

Сотрудники польской погранслужбы не поддались на провокацию, и эскалации конфликта не произошло, добавили в ведомстве.

Позже Минобороны Польши сообщило, что белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. Но пистолет не выстрелил.