В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Посольство РФ в Берлине отказалось говорить о гибели своего сотрудника

Майк Габриелян
1 час назад

Посольство России в ФРГ отказалось комментировать сообщения немецкой прессы о гибели 35-летнего российского дипломата в Берлине. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии, передает ТАСС.

Посольство РФ в Берлине отказалось говорить о гибели своего сотрудника
Фото: ТАССТАСС

«Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам» - сказал дипломат.

Ранее издание Spiegel сообщило, что сотрудники берлинской полиции обнаружили безжизненное тело российского дипломата на тротуаре перед зданием посольства в РФ Берлине. Мужчину пытались спасти прибывшие медики, но реанимировать его не удалось.

СМИ назвали смерть дипломата «необъяснимой». По предварительным данным, мужчина мог упасть с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе.

Российское посольство не дало согласия на вскрытие тела погибшего, говорится в сообщении Spiegel. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны. Поскольку у погибшего был дипломатический статус, немецкая прокуратура не смогла провести расследование смерти.

Тело дипломата уже перевезли в Россию.

В мире,Spiegel,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители