Посольство РФ в Берлине отказалось говорить о гибели своего сотрудника

Посольство России в ФРГ отказалось комментировать сообщения немецкой прессы о гибели 35-летнего российского дипломата в Берлине. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии, передает ТАСС.

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«Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам» - сказал дипломат.

Ранее издание Spiegel сообщило, что сотрудники берлинской полиции обнаружили безжизненное тело российского дипломата на тротуаре перед зданием посольства в РФ Берлине. Мужчину пытались спасти прибывшие медики, но реанимировать его не удалось.

СМИ назвали смерть дипломата «необъяснимой». По предварительным данным, мужчина мог упасть с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе.

Российское посольство не дало согласия на вскрытие тела погибшего, говорится в сообщении Spiegel. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны. Поскольку у погибшего был дипломатический статус, немецкая прокуратура не смогла провести расследование смерти.